କୋଲକାତା: ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି। ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ କେବଳ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହା ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ୧୮ତମ ସିଜିନ୍। ଧୋନି ରବିବାର ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଧୋନି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବା ସହିତ ଅବସର ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲରେ, ଗତ ୨-୩ ବର୍ଷ ଧରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନରେ, ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ରହିଛି ଯେ, ଧୋନିଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଲିଗରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗତ ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଜିନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।

ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ ଏହି ସିଜନର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଏହା କ’ଣ ଧୋନିଙ୍କର ଆଇପିଏଲର ଶେଷ ସିଜିନ୍? ତଥାପି, ଏଥର ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଧୋନି ଏ ବିଷୟରେ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।

ଜିଓହଟ୍‌ଷ୍ଟାର ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ଅବସର ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଧୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏସକେ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦଳ। ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବି।' ଏହା ମୋର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ଯଦିବି ମୁଁ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରେ ଥାଏ, ସିଏସେକେ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଯିବ।

MS Dhoni said "I can play for as long as I want for CSK - That is my franchise. Even if I am in a wheelchair, they will drag me". [Big smile - JioHotstar] pic.twitter.com/8CaDdRAS9p