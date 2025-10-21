ମୁମ୍ବାଇ: ସେୟାର ବଜାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ, ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ଉଭୟ ସବୁଜ ଚିହ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେନସେକ୍ସ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ୩୦୦ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିଫ୍ଟି ପ୍ରାୟ ୯୦ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଇନଫୋସିସ୍, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ସେୟାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସେୟାର ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ, ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ରେକର୍ଡ କ୍ରୟ, ଭଲ ତ୍ରୈମାସିକ ଫଳାଫଳ ଯୋଗୁ ହୋଇଛି। ଏସୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ସେୟାର ବଜାର ନିବେଶକମାନେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ୨.୭୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:China stops USA Soybean Imports: ଚୀନ୍ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଖାଇବ! ଚୀନ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ଝରାଇବ
ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୟରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନସେକ୍ସ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ୩୦୨.୦୭ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୮୪,୬୬୫,.୪୪ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେନସେକ୍ସ ୮୪,୪୮୪.୬୭ ପଏଣ୍ଟରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହା ୮୪,୩୬୩.୩୭ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୫,୯୩୪.୩୫ ପଏଣ୍ଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିଫ୍ଟି ୪୯.୪୦ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୫,୮୯୪.୦୫ ପଏଣ୍ଟରେ କାରବାର କରୁଛି। ନିଫ୍ଟି ୨୫,୯୦୧.୨୦ ପଏଣ୍ଟରେ ଖୋଲିଥିଲା।
କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଛି?
ଷ୍ଟକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଇଟି, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଅଟୋ ଷ୍ଟକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଏସଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇନଫୋସିସ୍ ଶେୟାର ୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଏବଂ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ୦.୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଇଟର୍ନାଲ୍, ଟାଇଟାନ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଏସବିଆଇ ଫ୍ଲାଟ୍ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମାରୁତି, ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ୍ସ, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ କୋଟାକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଉଛନ୍ତି।
ନିବେଶକମାନେ ୨.୭୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି
ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ ନିବେଶକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନିବେଶକଙ୍କ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତି ବିଏସଇର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ, ବିଏସଇର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ୪,୬୯,୬୮,୬୯୮.୮୯ କୋଟି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ, ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ୪,୭୨,୩୯,୭୨୧.୩୫ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶକମାନେ ୨,୭୧,୦୨୨.୪୬ କୋଟି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Trump threatenes india again: ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କହିଲେ
share market | Muhurat Trading | BSE