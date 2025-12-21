ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌର କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ମେଡିକାଲ ୟୁନିଭରସିଟି (KGMU)ରେ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଇ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ବଟିକା ଖାଇ ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ KGMUର ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ମହିଳା ଜଣକ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଥା ଆସିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ମହିଳା ଡାକ୍ତର ମନା କରିବାରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁ ପୀଡିତା ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତୁରନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ICUରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପୀଡିତା ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିସାରିଛନ୍ତି
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିବାଦର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୫ ରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସମାନ ଶୈଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିରୋଧ କଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
KGMU ପ୍ରଶାସନର ବିବୃତି
KGMU ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର କେକେ ସିଂହ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜାଗର କରୁଛି।
ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ମାମଲାରେ ଭାବପ୍ରବଣ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।