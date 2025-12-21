ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଥିଲେ।ସେମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।
ସୁନା ଖଣି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ଗୌଟେଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ବ୍ରିଗେଡିୟର ବ୍ରେଣ୍ଡା ମୁରିଡିଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ୪୦ କିଲୋମିଟର (୨୫ ମାଇଲ) ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ବେକର୍ସଡେଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ସୁନା ଖଣି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ଅଚାନକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆହତମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଛରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ
ଏହା ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ, ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ, ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରିଟୋରିଆ ନିକଟରେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସମେତ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ୬୩ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଧ ହାର ରହିଛି।