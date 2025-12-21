ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧ ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯିବ।
ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନନ୍-ଏସି ଏବଂ ଏସି ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ଦୁଇ ପଇସା ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୫୦୦କିଲୋମିଟର ନନ୍-ଏସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଭଡ଼ା କେତେ ବୃଦ୍ଧି :
- ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ (୨୧୫ କିମିରୁ ଅଧିକ): ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
- ମେଲ୍-ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନନ୍-ଏସି: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
- ଏସି କୋଚ୍: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
ପାଟନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ଅତିରିକ୍ତ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡିବ?
ପାଟନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ନୂତନ ଭଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ଜନ ସାଧାରଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ବନ୍ଦେ ଭାରତ-ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରେନ ଭଡ଼ା ୨୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା
ସେହିଭଳି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭଳି ଟ୍ରେନରେ ୧୦୦୦ କିମିକୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା?
ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ଉଭୟ ଏସି ଏବଂ ଅଣ-ଏସି ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ ସମେତ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଭଡା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏସି ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଭଡା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ରେଳ ଭଡା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ୨ ରୁ ୩ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ।
ଏହି କାରଣରୁ, ରେଳବାଇର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପେନସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ୬୦ ହଜାର କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ରେଳବାଇର ମୋଟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ୨.୬୩ ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ରେଳବାଇ ମାଲ ପରିବହନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ାର ସୀମିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତୀକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମାଲ ପରିବହନକାରୀ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ୧୨,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ନୂତନ ଦର ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ।