ଝୁଲି ଝୁଲି ଉଡ଼ିଗଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନ ଥାଏ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା ତାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାଦୁଅ ଏବଂ ଧୂଳିର ଏକ ଝଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛି।ଏହି କ୍ଲିପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିପଦ ଥିବାପରି ମନେ ହେଉନାହି। ହାଲକା ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ପାଗ ଟିକେ ଖରାପ ମନେ ହେଉଛି। ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି।
ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା
ସମୟ ବିତିବା ସହିତ, ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କଳା ମେଘ ଘନ ହେଉଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହଠାତ୍, ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।ପ୍ରବଳ ପବନରେ କାଦୁଅ, ଧୂଳି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଳିଆର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆକାଶ ଉପରକୁ ଉଠଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ଯେ, ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରଥମ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବୁଝି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି।
ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରି ମହିଳା ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ପବନ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଯୋଗୁ ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ଶକ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଉ ନାହାନ୍ତି।
विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अभी क्या देखा! 😱 क्या यह सच में हुआ? प्रकृति का यह रूप वाकई डरावना है।— Roshni p (@roshnipar0786) December 20, 2025
Nature's power is truly unpredictable and scary pic.twitter.com/6zzZPNalc6
ଝୁଲି ଝୁଲି ଉଡ଼ିଗଲେ
ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପବନର ବେଗ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ, ମହିଳା ଜଣକ ପବନରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଉଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟଟି ଅତି ଭୟଙ୍କର। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ମହିଳା ଜଣକ ଭୂମିରୁ ଉଠି ଧୂଳିର ମେଘରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଳିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଉଛି। କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘରର ଛାତ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପବନ ସବୁକିଛି ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଏହା ମନେହୁଏ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଭଳି ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ୟୁଜର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓଟି ପ୍ରକୃତ ନୁହେଁ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା(ଏଆଇ) ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନାଟକୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିଡିଓଟି ପ୍ରକୃତ ହେଉ କି ନକଲି, ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ @roshnipar0786 ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ତେବେ ଏହା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ କେବେ ଏହାର ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଛି ସେନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।