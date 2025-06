ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଉଷା ଭାନ୍ସ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, କାରଣ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାରତରେ ରୁହନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରତ ଆସି ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲି।

ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଆମେରିକା-ଭାରତ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଉଷା ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି।

ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗର ସମୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠାରେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥାନ୍ତେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଥର ଉପର ତଳ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଗାମୀ ଚାରି ବର୍ଷ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କାମ କରିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି।

ସେମାନେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ଆମ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଉପହାର ଦେଇ ମୋଦୀ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ।

#WATCH | In a conversation at the US-India Strategic Partnership Forum in Washington, DC, US Second Lady Usha Vance recalls her visit to India and her children's experience meeting PM Modi. She says, "When we were at the Prime Minister's residence, our son was just so taken by… pic.twitter.com/OSEnfffrok

ଉଷା ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ମୋ ପିଲାମାନେ କେବେ ଭାରତ ଯାଇ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଦେଶ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। କାହାଣୀ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜେଜେମାଆ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମନଛୁଆଁ ପରିବେଶ ଥିଲା।

#WATCH | Washington DC | I think it was a very productive conversation for JD (Vance) and the Prime Minister (Narendra Modi), of course. But also, I think it was a real opportunity for us to kind of cement that personal relationship that they have, which I think is only to the… pic.twitter.com/pzDhXJbTZP