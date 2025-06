ଆଙ୍କରା: ତୁର୍କୀ ପୁଣିଥରେ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଛି। ତୁର୍କୀର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ତୁର୍କୀର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ମାରମାରିସ ନିକଟରେ ୫.୮ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆହତମାନେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ନୁହେଁ, ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାରମାରିସ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ଇଦ୍ରିସ୍ ଆକବିୟିକ୍ ଏନଟିଭିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୟଭୀତ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଝରକା ଏବଂ ବାଲକୋନିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସାତ ଜଣ ଆହତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଠା କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗୁରୁତର କ୍ଷତିର ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।

A 6.2M earthquake struck the Dodecanese Islands-Turkey border on June 2, 2025, at 23:17 UTC, 18km from Rhodes, depth 10km. No major damage or casualties reported. Tremors felt in Turkey, Greece, Egypt. Emergency services on alert.#deprem #σεισμός #sismo pic.twitter.com/fI1Cmc0uFZ