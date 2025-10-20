ମିର୍ଜାପୁର: ସାରା ଦେଶରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦୀପାବଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ ସହିତ ଖୁସିର ଦିନ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଦୀପାବଳିର ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଦେଶ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ,ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗାଁରେ ନୀରବତା ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ନା ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି ହୁଏ, ନା ଦୀପ ଜଳେ ଅବା କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ।
ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଶୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରାଜଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଭାୱା, ଅଟାରୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅନେକ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚୌହାନ ବଂଶର କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାର ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନ କରିବା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନ ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ,ଏହି ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଗଭୀର ଶୋକ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ଘର ଅନ୍ଧାର ରହିଥାଏ। କେହି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ତେଲ ଦୀପ ଜାଳି ନଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ଘରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:No Alimony To Financially Independent Spouse: ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦୀପ ଜଳା ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଦୀପ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଏ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନୀରବରେ ଦିନ ବିତାଇ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାହସୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିଦ ଦିନରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଦୀପାବଳି ୪-୫ ଦିନ ପୂର୍ଵତୁ ଏକାଦଶୀରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ
ଯଦିଓ ସେମାନେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ,ସେମାନେ ପର୍ବର ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ଵରୁ ଏକାଦଶୀରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦିନ,ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Illigal Sand Smuggling: ବାଲିଘାଟରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ, ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର
ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଆଲୋକ ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବେଳେ, ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି।
Diwali | mysterious-village