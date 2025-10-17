ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ମ୍ୟାରୀ ମିଲବେନ୍ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ।

Advertisment

ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା ମ୍ୟାରୀ ମିଲବେନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ଭୟଭୀତ ବୋଲି କହିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Tejas Mk1A Fighter Jet: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଜବାବରେ, ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆପଣ ଭୁଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ କୂଟନୈତିକ ରଣନୀତି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁବେଳେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା କରିବେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ।"

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Samsung Galaxy S26 Edge cancelled : ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ଫୋନ

ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ, ଆମେରିକୀୟ ଗାୟିକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଏହା ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାୟିକା ଜଣକ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଆଶା କରେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ବୁଝିବ କାରଣ ତୁମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ।"