ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଏସ୨୫ ଏଜ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଟେକ୍ନୋ ଏବଂ ଆପଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଲିମ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ଫୋନର ସେତେଟା ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସାମସଙ୍ଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ମଡେଲ୍, ଏସ୨୬ ଏଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମସଙ୍ଗ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏସ୨୬ ଏଜ ଲଞ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ। ଏସ୨୫ର ମାନ୍ଦା ବିକ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି ଯେ ଏହି ଫୋନର ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସାମସଙ୍ଗ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ସ୍ଲିମ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଏସ୨୫ ଏଜର କେବଳ ୧.୩୧ ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହା ତୁଳନାରେ, ଏସ୨୫, ଏସ୨୫ ପ୍ଲସ ଏବଂ ଏସ୨୫ ଅଲଟ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୮.୨୮ ନିୟୁତ, ୫.୦୫ ନିୟୁତ ଏବଂ ୧୨.୧୮ ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏସ୨୫, ଏସ୨୫ ପ୍ଲସ ଏବଂ ଏସ୨୫ ଅଲଟ୍ରା ଜାନୁଆରୀରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଜ ମଡେଲ୍ ମେ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ସାମସଙ୍ଗ ଏସ୨୬ ପ୍ଲସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଜ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏସ୨୬ ପ୍ଲସ ଲାଇନଅପ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଗାଲାକ୍ସି ଏସ୨୬ ପ୍ରୋ, ଏସ୨୬ ପ୍ଲସ, ଏବଂ ଏସ୨୬ ଅଲଟ୍ରା ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ।
