ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚନ୍ଦ୍ର ମିସନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲ ଉପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ନାସା ଯୋଜନା କରୁଛି। ନାସା ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ଆର୍ଟେମିସ୍ ରଖିଛି।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ମାନବ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉତ୍ସ ବିତରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପଲାଇନ (ଏଲ-ଏସପିଓପି) ବିଛାଯିବ। ଏହି ଆର୍ଟେମିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ବାରା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ନାସା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

୨୦୨୬ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ନାସା ଆର୍ଟେମିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ ମିସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ନାସା ତରଳ ଆକାରରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ବୋତଲ ଷ୍ଟକ୍ କରୁଛି ।

ଏହି ପାତ୍ରଗୁଡିକ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ନିଆଯିବ। ଯଦିଓ ଏହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାସା ଏହା କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମାନବ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

