ସିଡ୍‌ନୀ: ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ୨୦୨୪ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଟିମ୍ ପାଏନ୍ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ବିରାଟ କୋହଲି କିମ୍ବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଚାପରେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି।

ଭାରତ ନଭେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‌ର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଟିମ୍ ପାଏନ୍ ଦେଇଥିବା ବିବୃତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ନିକଟରେ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଉପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଧିନାୟକ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ।

ପାଏନ୍ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଆଗାମୀ ରାସ୍ତା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା।

ପାଏନ୍ କହିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚିନ୍ତା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ନୁହେଁ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାପରେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା।

