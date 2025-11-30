ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ ନୂଆ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି କମ୍ପାନି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୂଆ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି।

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (AJL)ର  ୨,୦୦୦କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମାତ୍ର ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ନେଇ ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚା ଯାଇଥିଲା।

ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୁଲିସର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ଦୀପ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢ଼ା ମାମଲା। ଆମର ଓକିଲମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଜଡିତ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା ଏକ ଅଣଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନ, ତେଣୁ ଲାଭ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ?

ସନ୍ଦୀପ  କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ମାମଲା। ଏହାର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଉପରୁ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି।

କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶ ଏହି ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋଦୀ-ଶାହ ଯୋଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ନିରନ୍ତର ଧମକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭୟଭୀତ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜୟରାମ  କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ। ନ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ଜୟ ହେବ।

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା

ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୯୩୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ଖବର କାଗଜ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦୀୟ ମାମଲା। ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି।

ଏହି ଖବର କାଗଜଟି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲା ଏବଂ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (AJL) ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ AJL ର ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ମାତ୍ର  ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରା ଯାଇଥିଲା।