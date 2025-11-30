ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ନିଦ ଜରୁରୀ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ନିଦ କୋଟା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଅଳସୁଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଇଡିଓପାଥିକ୍ ହାଇପରସୋମନିଆ (IH) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ।
ଇଡିଓପାଥିକ୍ ହାଇପରସୋମନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ନିଦ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ । ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିରନ୍ତର ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିର ଭଲ ନିଦ ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ଉଠିବା ସମୟରେ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ।
ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ
ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ନିଦ୍ରା ରୋଗ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସମାନ। ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି, ଇଡିଓପାଥିକ୍ ହାଇପରସୋମନିଆ ଅପସ୍ମାର କିମ୍ବା ବାଇପୋଲାର ଡିସଅର୍ଡର ଭଳି ରୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାଧାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ରୋଗର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ସାଇନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡଟ୍ କମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଚକ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟ ଶୋଇଥାନ୍ତି।
ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କ’ଣ?
ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା, ସଫା ବିଛଣା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ। ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଚିକିତ୍ସା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ।।
