Parliament Winter Session 2025: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମୋଦୀ ସରକାର ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୪ ଟି ବିଲର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଲ୍ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିଲକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ସ୍ଥିତି ବିବାଦୀୟ ରହିଛି । ଏହି ବିଲକୁ ଆପ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅକାଳୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରହିବ ।
ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜେପି ନଡ୍ଡା, କିରେନ ରିଜିଜୁ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ, ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀ ଏବଂ କୋଡିକୁନିଲ ସୁରେଶ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଡେରେକ ଓ'ବ୍ରାଏନ୍, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ରାମ ଗୋପାଳ ଯାଦବ, ଡିଏମକେର ତିରୁଚିତ ଶିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।