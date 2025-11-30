ପାଟନା: ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ ଥିବା ୩୯ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡ୍ ନାମକ ଏକ ବାସଭବନ ଆଜିକାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ବାସଭବନ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଛି। ଆବଣ୍ଟନ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏପରିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବାସଭବନରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଦଳୀୟ ନେତା ପୁନର୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ପତନର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି), ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଦଳର ନେତାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
୩୯ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡ୍ ବାସଭବନଟି ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡିର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କର ଘର ହୋଇଆସିଛି। ଆରଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବର୍ମା ଏବଂ ଶାମିମ ଅହମ୍ମଦ ବାସଭବନରେ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ରାୟ, ବିନୋଦ ନାରାୟଣ ଝା ଏବଂ ରାମସୁରତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବାସ କରିଥିଲେ।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସଗୃହ!
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଝାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ବାସଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ,ଏହି ବାସଗୃହରେ ଥିବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ରାମସୁରତ ରାୟଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ, ଏହି ବାସଗୃହକୁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସଗୃହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
୩୯ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡ୍ ବାସଭବନ ସମ୍ପର୍କରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ଏହାକୁ ପାଇଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମଳିନ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଏହି ବାସଭବନ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଉ କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ।
ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାରର ପତନ ହୋଇଥିଲା
ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଝା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ବାସଭବନକୁ ଯିବା ପରେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏନଡିଏ ସରକାରରେ ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ
ଏହି ବାସସ୍ଥାନ ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏହା ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଯାହାର ତଳ ମହଲାରେ ତିନୋଟି କୋଠରୀ ଏବଂ ଉପର ମହଲାରେ ତିନୋଟି କୋଠରୀ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ପେଟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବଗିଚା ରହିଛି।
ଏହି ବାସସ୍ଥାନ ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ ସର୍କୁଲାର ରୋଡ ବାସସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ ହେବା ପରଠାରୁ ୩୯ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି।