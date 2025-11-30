ନାନ୍ଦେଡ଼: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାନ୍ଦେଡ଼ରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରି ଦେଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଇଟୱାରା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନସ୍ଥ ନାନ୍ଦେଡ଼ ସହରର ମିଲିନ୍ଦ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଲ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା।
ଭଉଣୀ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭାଇ
ସକ୍ଷମ ଆଞ୍ଚଲଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସକ୍ଷମ ସର୍ବଦା ଆଞ୍ଚଲଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଲ ଓ ସକ୍ଷମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଭାଇ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଞ୍ଚଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ ସକ୍ଷମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ବେ ଆଞ୍ଚଲ ସକ୍ଷମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ ରାଗରେ ସକ୍ଷମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଆଞ୍ଚଲ ସହ୍ୟ କରି ପାରି ନଥିଲେ। ପାଗିଳି ଭଳି ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲେ। ପ୍ରେମିକ ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖିବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ବାସ କରି ପାରୁ ନଥିଲେ।
ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମୃତଶରୀର ନିକଟରେ ବସି ବାହା ହେଲେ ପ୍ରେମିକା
ଯୁବତୀ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମେହେନ୍ଦୀ, ହଳଦୀ ଓ ସିନ୍ଦୂର ଧରି ସକ୍ଷମଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ଆଣି ରଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆଞ୍ଚଲ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗାଇଥିଲେ, ତା’ପରେ ହଳଦୀ ମାଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭୋଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରରେ ସକ୍ଷମଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ,‘ବାପା..............., ଭାଇ ଦେଖ... ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଲ। ମୋ ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲ। ତଥାପି ମୋ ପ୍ରେମ ଜିତିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲି। ଆଜି ଠାରୁ ମୋର ଠିକଣା ହେବ ସକ୍ଷମଙ୍କ ଘର। ସକ୍ଷମଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମୁଁ ମୋ ବାକି ଜୀବନ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା’ଙ୍କ ସହିତ କାଟିବି।’
