ରାଞ୍ଚି: ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଆଜି ‌ରାଞ୍ଚିରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ର ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ମିଶି ଦ୍ବିତୀୟ ୱିକେଟ୍‌ ପାଇଁ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ୨୦ତମ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। 

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁକାବିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିତଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରୀଦୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ୩ଟି ଛକା ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ୨୦ତମ ଓଭରରେ ମାର୍କୋ ଜାନସନଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଫ୍ରୀଦୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ। ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଆଫ୍ରୀଦୀ ୩୯୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୫୧ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ରୋହିତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ୨୭୭ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୫୨ଟି ଛକା ମାରିପାରିଛନ୍ତି। 

ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା

  • ରୋହିତ ଶର୍ମା: ୩୫୨
  • ଶାହିଦ ଆଫ୍ରୀଦୀ: ୩୫୧
  • କ୍ରିସ୍‌ ଗେଲ୍‌: ୩୩୧
  • ସନଥ ଜୟସୁରିଆ: ୨୭୦
  • ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି: ୨୨୯

ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ବଳରେ ୫୧ଟି ବଲ୍‌ ଖେଳି ୫୭ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ୱିକେଟ୍‌ ପାଇଁ ୧୩୬ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିଛି। ରୋହିତଙ୍କୁ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ ଏଲ୍‌ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ୍‌ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। 

