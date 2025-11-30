ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କ’ଣ ଘଟିବ ତାହା ସେହି ବିଧାତାକୁ ହିଁ ଜଣା। କେତେ ଖୁସିରେ ଶାଳି ଭିଣୋଇଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ସେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ବଡ଼ ୧୩ଟି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଭିଣୋଇଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ଶାଳି
ଏହି ଘଟଣାଟି ଫ୍ରାନ୍ସର ଟୋଲୁଜ୍ ସହରରେ ଜୋର୍ଡନଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି। ଜୋର୍ଡନ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଏକ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜୋର୍ଡନଙ୍କ ଗାଲକୁ କୁକୁର ରାମ୍ପି ଦେବା ସହିତ ନାକକୁ ଝୁଣି ପକାଇ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାରଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ମସ୍ତକରୁ ଚର୍ମ ନେଇ ନାକରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କଲେ ଡାକ୍ତର
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତୁରନ୍ତ ଜୋର୍ଡନଙ୍କ କ୍ଷତକୁ ସଫା କରି ନାକର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମସ୍ତକରୁ ଚର୍ମ ବାହାର କରି ଜୋର୍ଡନଙ୍କ ନାକ ଉପରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ୧୬ ଟି ବଡ଼ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ବି ଜୋର୍ଡନଙ୍କ ମାସମାସ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଧୀରେଧୀରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ନାକ ତାର ପୁନଃଆକାର ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ପୀଡ଼ିତା ବଖାଣିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁକୁର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଜୋର୍ଡାନ ନିଜ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବଖାଣି କହିଛନ୍ତି, "ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ମୋର ଚେହେରା ଅଜବ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ନଥିଲି। ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନଥିଲି। ବନ୍ଧୁ ପରିବାରଲୋକ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ମୁହଁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ତା’ପରେ ଧୀରେଧୀରେ ସାହାସ କରି ମୁଁ ଦର୍ପଣରେ ଚେହେରା ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ, କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ଯାଏଁ ମନେ ରହିଥିବ।’
