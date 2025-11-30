ଇସଲାମାବାଦ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛି। କାବୁଲର ତାଲିବାନ ସରକାର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅହମଦ ସରିଫ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସୀମାପାର ଉଗ୍ରବାଦ ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ସୀମା କ୍ରସିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବହୁ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
ରକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଏକାଠି ଅସମ୍ଭବ
ଶନିବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବ୍ରିଫିଂରେ, ଏହାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶାଖା, ISPRର ମୁଖ୍ୟ ଚୌଧରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଯଦି ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛୁ, ତେବେ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ, ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ସୁରକ୍ଷା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଜୀବନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ।
କାବୁଲ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସଲାମାବାଦ ଉପରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଏବଂ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍କଟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କାବୁଲ କହିଛି ଯେ, ଆମେ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ। ପାକିସ୍ତାନର ବେସାମରିକ ଏବଂ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ କାବୁଲକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ତାଲିବାନ (TTP) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କାବୁଲ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିଛି।
ଆଫଗାନ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ
ଚୌଧରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନଭେମ୍ବର ୪ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ୪,୯୧୦ ଟି ଗୁପ୍ତଚର ଆଧାରିତ ଅପରେସନ୍ କରି ୨୦୬ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୧,୮୭୩ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୩୬ ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ଦେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଚୌଧରୀ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ୧,୨୨୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା, ୨୦ କ୍ରସିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସୀମା ପୋଷ୍ଟ ୨୦-୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା କରା ନଗଲେ ସୀମା ବାଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।