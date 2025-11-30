ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଶନିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ 'ବ୍ରେକ୍‌ଫାଷ୍ଟ କୂଟନୀତି' ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଏହାକୁ ଏକ ନାଟକ ବୋଲି କହିଛି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକୁ 'ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପରେ ମେକ୍ଅପ୍' ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପୁନାୱାଲା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ନେତା ଯେଉଁଭଳି ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହାୟକ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍।

ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହକୁ ଦମନ ଏବଂ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍‌ଗେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହିଁକି ହେଉଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ବୀରପ୍ପା ମୋଇଲିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନେତାଙ୍କ ଏହି ଜଳଖିଆ ଟେବୁଲରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମେନୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କେବଳ ଚେୟାର ଏବଂ କ୍ଷମତା ବଞ୍ଚାଇବା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା।

ରାହୁଲ ବାବା କେବେ ଉଠିବେ?

ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ  ସମାଲୋଚନା କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରେକ୍ଅପ୍  ପରେ, ଜଳଖିଆ ଟେବୁଲରେ ମେକ୍‌ଅପ୍‌ର ନାଟକ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ବାବା କେବେ ଉଠିବେ? ଆଜି ଉଭୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟର ଜନତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି। ପୁନାୱାଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଜନସାଧାରଣ ଅତୀତରେ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୱିଟର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଉଭା ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କରାଯାଇଛି।

କ୍ଷମତା ଦୌଡ଼ରେ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ

ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାରେ, ଜନତା ଦଳ (ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ) କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଜେଡିଏସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛି ଯେ, ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଏବେ ଜଳଖିଆ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ଆଖୁ ଏବଂ ମକାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।

ଜେଡିଏସ୍ କହିଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ପରିଚାଳନା, ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି।