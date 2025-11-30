ଇସ୍ତାନବୁଲ: ତୁର୍କୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପୋପ୍ ଲିଓ ଶନିବାର ଦିନ ଇସ୍ତାନବୁଲର ଐତିହାସିକ ବ୍ଲୁ ମସଜିଦ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୋପ୍ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୋତା କାଢି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ନେତା ଭାବରେ ମସଜିଦ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନଥିଲେ।
ତଥାପି, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମସଜିଦ୍ର ଇମାମ ଏବଂ ଇସ୍ତାନବୁଲର ମୁଫତି ପୋପଙ୍କୁ ମସଜିଦ୍ ପରିସର ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଲିଓ ମସଜିଦ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିନିଟ୍ ବିତାଇ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।
ପୋପ୍ ଲିଓଙ୍କ ବ୍ଲୁ ମସଜିଦ୍ ପରିଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି କାରଣ ଅନେକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଲିଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ତୁର୍କୀର ସରକାରୀ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ, ଡିଆନେଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମସଜିଦ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ନଥିଲେ। ଭଟିକାନ୍ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତିରେ ଏହା କହିଛି। ଯାହାକୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଥିଲା।
ପୋପ୍ ଭାବରେ ଲିଓଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ
ବ୍ଲୁ ମସଜିଦ୍ର ମୁଏଜିନ୍ ମୁସା ଟୁଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଲିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ପୋପ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ କେବଳ ମସଜିଦ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଲିଓ ଟୁଙ୍କା ସହିତ ମଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲିଓକୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରସ୍ଥାନରେ ନୋ ଏକ୍ସିଟ୍ ଲେଖାଥିବା ଏକ ସାଇନବୋର୍ଡ ଥିଲା। ଲିଓ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ, ଟୁଙ୍କା ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ନୋ ଏକ୍ସିଟ୍ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ।
ପୋପ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପୋପ୍ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁର୍କୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲେବାନନ ଗସ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ’ ମାସରେ ପୋପ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଲିଓ ବିଶେଷ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ, ସେ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଇଟାଲୀ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ଲିଓ ହାଗିଆ ସୋଫିଆ ପରିଦର୍ଶନ କରି ନଥିଲେ
ଲିଓ ତାଙ୍କ ତୁର୍କୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହାଗିଆ ସୋଫିଆ ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ହାଗିଆ ସୋଫିଆ ଏକ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଆସିଛି। ଲିଓଙ୍କ ହାଗିଆ ସୋଫିଆ ପରିଦର୍ଶନ ନକରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭଟିକାନ୍ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ତୁର୍କୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ନିସିନ୍ ଧର୍ମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିଷଦର ୧,୭୦୦ ତମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଓ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ତୁର୍କୀକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ। ଏକ ଉତ୍ସବରେ, ପୋପ୍ ଧର୍ମ ନାମରେ ହିଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।