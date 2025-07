ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତିର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି।

The Government has taken note of a statement by the US President on bilateral trade. The Government is studying its implications: Govt of India



