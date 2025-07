ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ବିତର୍କ ସମୟରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ଜୟା ବଚ୍ଚନ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ନାମ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବିତର୍କ ସମୟରେ ଜୟା କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କିପରି ଆସି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ମୁଁ ସେହି ଘଟଣା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏପରି ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ରଖିଛ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ନାମ ସିନ୍ଦୂର କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୂର ଲିଭିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅପରେସନର ନାମ ସିନ୍ଦୂର କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା?

#WATCH | Delhi: Samajwadi Party MP in the Rajya Sabha, Jaya Bachchan says, "... Why did they name the operation as 'Sindoor'? 'Sindoor to ujad gaya logon ka'. They were killed and their wives were left behind."



Source: Sansad TV/ YouTube pic.twitter.com/5bgDnBBysl