ପାଟନା: ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) ସଭାପତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏବେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ "ଚିରାଗ କା ଚୌପାଲ" ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚିରାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି କରାଯାଉଛି।
ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୌପାଲରେ, ଏଲଜେପି (ଆରଭି) ସାଂସଦ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଚିରାଗ ତଥା ଦଳ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସହିତ ବିହାର ଏନଡିଏର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏଲଜେପି (ଆରଭି) ନିରନ୍ତର ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ କରୁଛି।
ଏଲଜେପି (ଆରଭି) ଏନଡିଏ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦଳ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ଜେଡିୟୁର ସମର୍ଥନ ଆଧାର ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଏନଡିଏ ଭିତରେ ଏହାର ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଅନେକ ନେତା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଚିରାଗଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ସମଗ୍ର ଏନଡିଏ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜେଡିୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା" ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଏନଡିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରେ, ତେବେ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ଏହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏନଡିଏରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଚିରାଗଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅରୁଣ ଭାରତୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଲଜେପି (ଆରଭି) ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷକରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ଏନଡିଏ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
୨୦୨୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏଡ଼ଡିଏ ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଲଜେପିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏଲଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବି ତିକ୍ତ। ନିକଟରେ, ଜଣେ ଜେଡିୟୁ ନେତା ଏଲଜେପିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ସହ ନୁହେଁ, ବିଜେପି ସହିତ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। "ଚିରାଗଙ୍କ ଚୌପାଲ" ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ନୂତନ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣିତକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି ଏନଡିଏରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
