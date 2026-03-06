ଭୋପାଳ : ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସିହୋର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭଣଜା ଓ ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୭ଟାରେ ସିଦ୍ଧିକଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧରମପୁରୀ ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ-ଭଉଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଦୁହେଁ ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଗଦୀଶ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଶୀତଲ ମାଲବ୍ୟ (୨୦) ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ କୁଲଦୀପ ମାଲବ୍ୟ (୧୮)।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ: ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଟପ୍ପର
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦାମୋଦର ଗୁପ୍ତା ଓ ସିଦ୍ଧିକଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ରାଜୁ ସିଂହ ବାଘେଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଶବବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ମା’ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯିବ: ଶାହ