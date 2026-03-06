ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିସନ୍ (ୟୁପିଏସସି) ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା (ସିଏସଇ)ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କମିସନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ https://upsc.gov.inରୁ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ୟୁପିଏସସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରି ୨୭ ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳାଫଳ ପିଡିଏଫ ଫର୍ମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।
କମିସନ୍ ଚଳିତଥର ୯୫୮ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଆଇଏଏସ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟସ୍ଥାନରେ ରାଜେଶ୍ବରୀ ସୁଭେ, ତୃତୀୟରେ ଅକାଂକ୍ଷା ଧୁଲ, ଚତୁର୍ଥରେ ରାଘବ ଝୁନଝୁନୱାଲା, ପଞ୍ଚମରେ ଇଶାନ ଭଟ୍ଟନାଗର, ଷଷ୍ଠରେ ଜିନିଆ ଅରୋରା , ସପ୍ତମରେ ରାଜାହ ମହାଇଦିନ , ଅଷ୍ଟମରେ ପକ୍ଷାଲ ସେକ୍ରେଟ୍ରି, ନବମରେ ଆସ୍ଥା ଜୈନ ଓ ଦଶମରେ ଉଜ୍ୱଳ ପ୍ରିୟଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ।
