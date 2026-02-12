ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରଵାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ "ଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି"କୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେବାରତ କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାରତ କିମ୍ଵା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ସୈନିକମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଲେଖିପାରିବେ। ତଥାପି, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ରଖାଗଲା ତଥ୍ୟ
ନୂତନ ନିୟମରେ କ’ଣ ରହିବ?
* ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
* ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥିର କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିମ୍ବା ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଅନୁମତି ନେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
* ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକକୁ ‘ଏମ୍ଓଡି’ (ମେମୋରେଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍) ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
* କାଳ୍ପନିକ କୃତିରେ ବି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନାର ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ ରହିବ।
* ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଗୁପ୍ତ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ନାହିଁ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଜାମିନ, ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ