ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ, ଭାରତର ନବଗଠିତ ଭୈରବ ଲାଇଟ୍ କମ୍ବାଟ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସାପର ରାଜା ବାସୁକିଙ୍କୁ ନେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନରେ ବାସୁକି ଓ କମାଣ୍ଡୋ ଖଣ୍ଡା ରହିଛି। ‘ଅଦୃଶ୍ୟ’ ଓ ‘ଅଦମ୍ୟ’ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଭୈରବ ଲାଇଟ୍ କମ୍ବାଟ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ବାସୁକି ସହିତ କରିବେ ଯାତ୍ରା
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୋହଲି
ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ଶିବଙ୍କ ଅନେକ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଭୈରବ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ସାପର ରାଜା ଭାସୁକିଙ୍କୁ ବେକରେ ଗୁଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ର ଓ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୈରବ ବାଟାଲିୟନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଓ ନିର୍ଭୀକତାକୁ ନାଗ ଦ୍ବାରା ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଭୈରବ ବାଟାଲିୟନ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୫ ବାଟାଲିୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ: ଇରାନରେ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ