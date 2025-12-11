ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 11, 2025 07:46 IST
ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଉତ୍ତେଜନା ବେଳେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମାଲିକ: ସୂତ୍ର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ୬ ତାରିଖ ରାତିରେ ଗୋଆର ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନେଇ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ନୂତନ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ଲବରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ମାଲିକ, ସୌରଭ ଏବଂ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୭ ଗୋଟିଏ ୧୭ ମିନିଟ୍ରେ MakeMyTrip ଯାତ୍ରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଆ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଆରପୋରାର ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ରେକର୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E 1073 ବୁକ୍ କରି ଫୁକେଟ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
- Dec 11, 2025 07:13 IST
'ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ' ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆମେରିକା
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ବ୍ୟବସାୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ‘ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ’ ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କିଛି ପରିମାଣରେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ପରି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି।