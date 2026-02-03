ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 03, 2026 07:34 IST
ଆଜି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ବିହାରର ବଜେଟ୍
ପାଟନା: ଆଜି ବିହାରର ବଜେଟ୍ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏହାକୁ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବିହାରର ବଜେଟ୍ ୨୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା(୨୦୦୫-୦୬)ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩.୧୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା (୨୦୨୫-୨୬) ହୋଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ବିହାରର ବଜେଟ୍ ୧୦.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଶା ମଧ୍ୟରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ କେବଳ ବିକାଶର ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପେନସନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସରକାର କିପରି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।
- Feb 03, 2026 07:29 IST
ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇଲା କୁହୁଡ଼ି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ସମାନ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବହୁତ କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ AQI ୨୭୩ ରେ ରହିଛି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଇ ରହିଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନଥିଲା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୩ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର କମିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
- Feb 03, 2026 07:20 IST
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ମୃତ କଇଁଛ
ପୁରୀ: ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଡ କଇଁଛ। ଅଣ୍ଡା ଦାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅଲିଭ୍ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନେ ଟ୍ରଲରେ ମାଡରେ ଆହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ର କୁଳରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି।
- Feb 03, 2026 07:18 IST
ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ବର ଗସ୍ତ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଲୋକଭବନରୁ ବାହାରି ବିମାନ ଯୋଗେ ଯାଜପୁର ନୂଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଠାରୁ ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିବେ। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ବାଲେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଉତ୍ସବରେ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେବା ପରେ ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୫୦ରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ଲୋକଭବନ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।