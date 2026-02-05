ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 05, 2026 07:40 IST
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ସୋକୋଟୋ: ପଶ୍ଚିମ ନାଇଜେରିଆର କ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ଗାଁ-ୱାରୋ ଏବଂ ନୁକୁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ୨୦୦ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ମହମ୍ମଦ ଉମର ବାୟୋଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 'ଲାକୁରାୱା' ନାମକ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ। ରେଡକ୍ରସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
- Feb 05, 2026 07:35 IST
ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆପ୍ଡ୍ର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି 'ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି' ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମବାୟ-ଭିତ୍ତିକ ରାଇଡ୍-ହେଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହି ସେବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବହୁ-ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମାଜ ଆଇନ, ୨୦୦୨ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ୬ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଶୂନ୍ୟ-କମିସନ୍ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି-ମୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମଡେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ବଣ୍ଟନ କରେ। ଏହା ବିଦେଶୀ-ନିବେଶିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଠଟି ପ୍ରମୁଖ ସମବାୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିସେମ୍ବର ୨ରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ପାଇଲଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଓଲା, ଉବର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ।
- Feb 05, 2026 07:23 IST
‘ୱାସିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ’ରେ ଛଟେଇ
ୱାସିଂଟନ: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ‘ୱାସିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ’ ବୁଧବାର ବଡ଼ଧରଣର ଛଟେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଙ୍କ ସଂଗଠନ ଏହାର ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଡେସ୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। କମ୍ପାନି ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଛଟେଇ କମ୍ପାନିର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ୱାସଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟ କହିଛି, ଆଜି ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଆମେ ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏହା ଆମର ସଂଗଠନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ।
ୱାସିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମ୍ପାଦକ ମେରୀ ବାରୋନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ସଂଗଠନର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଳା ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ୱାସିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟର ମିସନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଏବଂ ସାହସୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଅନ୍-ଦି-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟିଂରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଯାହା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ।
- Feb 05, 2026 07:09 IST
ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ
ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଦେଶର ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ଲକ୍କି ମାରୱାଟ ଅଞ୍ଚଳର ମାଞ୍ଜିୱାଲା ନିକଟରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପାଇପଲାଇନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ତଥାପି, ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ପାଇପଲାଇନ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଅଞ୍ଚଳ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଗଡ଼ ହୋଇଆସିଛି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
- Feb 05, 2026 07:06 IST
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାତିଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ପାଗ ସ୍ଥିର ରହିବ। ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତୁଷାରପାତ ହେବ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ଦିନସାରା କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୨ ଡିଗ୍ରି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮ଡିଗ୍ରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ଯାହା ଥଣ୍ଡା ବଜାୟ ରଖିବ। ପବନ ହାଲୁକା ରହିପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ଅଧିକ ରହିପାରେ, ଯାହା ଶୀତ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।