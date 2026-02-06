ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 06, 2026 08:26 IST
ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୬୮ ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ୱାସିଂଟନରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରିରେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ତୈଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଭେନେଜୁଏଲାର ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ତେଲ ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣର ୬୮ ପ୍ରତିଶତ ରଖିଛନ୍ତି।
- Feb 06, 2026 08:17 IST
ପଦବି ହରାଇପାରନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାରମର
ଲଣ୍ଡନ: ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମର ଏକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ଗୀକୃତ କୁଖ୍ୟାତ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ ଫାଇଲ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଦବି ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଷ୍ଟାରମର ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଜଣେ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହିଷ୍କାର କରିବା ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଏପଷ୍ଟାଇନ ଫାଇଲ୍ରୁ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦଲିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ୱାସିଂଟନରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପିଟର ମାଣ୍ଡେଲସନଙ୍କ ଲଜ୍ଜିତ ଫାଇନାନ୍ସରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
- Feb 06, 2026 07:51 IST
ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଜବତ: ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗାଈ-ବଳଦ ଉଦ୍ଧାର
ସୋର: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିକଟ ପାର୍କ ହୋଟେଲ ନିକଟରୁ ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଭଦ୍ରକରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଆଇଚର ଗାଡି ସୋର ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଧକା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଡିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ଖଲାସୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡିଟି ସେଠାରେ ରହିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପୁଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋରୁ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ସୋର ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରିପୋର୍ଟ: ଅଭୟ ପତ୍ରୀ
- Feb 06, 2026 07:31 IST
ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (ଏମ୍ପିସି) ବୈଠକର ଶେଷ ଦିନ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ-୨୦୨୬ ପାଇଁ ଏହାର ନୀତି ଘୋଷଣା କରିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଅନେକ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ପରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ହ୍ରାସ କରିବ କି ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବ। ଏହି ଥର ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ କାରଣ। ଏହି ନୀତି ସମୀକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ-୨୦୨୬ରେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ୧୨%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୪.୩%ର ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
- Feb 06, 2026 07:16 IST
ଆଜି ‘ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା’
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ‘ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା’ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଚାପକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ସ ବାଣ୍ଟିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଂସ୍କରଣ ସୋନିଲାଇଭ୍, ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ZEE5 ଭଳି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଫେବ୍ରୁଆରି ୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ ଟାରେ 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା' ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷର ‘ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା’ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ, ବିଶେଷକରି ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଅନେକ କିଛିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଉପଭୋଗ କରିଛି କାରଣ ଏହା ମୋତେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ।