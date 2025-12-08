ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 08, 2025 07:40 IST
ବିନା ଅନୁମତିରେ କଶ୍ମୀର ବୁଲିଲେ ଚୀନ ନାଗରିକ
ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଣେ ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଚୀନ୍ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ସେନା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବାଧା ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ହୁ କାଙ୍ଗଟାଇ, ଯିଏ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ। ଭିସା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବାରାଣସୀ, ସାରନାଥ, ଗୟା, କୁଶୀନଗର, ଆଗ୍ରା, ଜୟପୁର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
- Dec 08, 2025 07:13 IST
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସରକାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୦ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂସଦୀୟ ଘଣ୍ଟା ଏହି ଗୀତ ଉପରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ କ'ଣ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତର୍କକୁ ଥରେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ?
‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ନେଇ ଭାରତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। କିଛି ମୁସଲମାନ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଗୀତରେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ଇସଲାମର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଅନ୍ୟ କାହାର ପୂଜାକୁ ନିଷେଧ କରେ।