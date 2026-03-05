ପାଟନା: ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଏନଡିଏ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଗତବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ନୀତିଶ କୁମାର ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୭ ତାରିଖରେ ରେକର୍ଡ ଭାବେ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିହାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁ ହିଁ ବିହାର ଆଜି ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ମୁଁ ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନଠାରୁ, ମୋର ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଉଭୟ ଗୃହ ଏବଂ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମୁଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ବିହାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାର ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିବ।
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, ବିହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବେ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବରରେ, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
