ପାଟନା : ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତୀଶ କୁମାର । ସେ ବୁଧବାର ରାଜଭବନ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାଁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଦିନ ୧୦ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପାଟନାଠାରେ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ଓ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଜେଡିୟୁ ପକ୍ଷରୁ ନୀତୀଶଙ୍କୁ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ନୀତୀଶଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏନଡିଏର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି।
ରାଜଭବନ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଖାଁ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏନଡିଏକୁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ଗଠନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।