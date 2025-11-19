ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଦେଶର ୨୭୨ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ ଜଣ ବିଚାରପତି ଏବଂ ୧୪ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସମେତ ୧୨୩ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ୧୩୩ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଚୋରି ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ତେବେ ଏବେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମୋଟ ୨୭୨ ଜଣ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଖୋଲା ଚିଠିରେ କ’ଣ ଲେଖା ଅଛି?
ଏହି ଖୋଲା ଚିଠିରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୟାନବାଜିର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭାବରେ, ଆମର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ, ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ବଢୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ବୟାନବାଜି ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। କିଛି ନେତା ରାଜନୈତିକ ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି।
'ଇସିଙ୍କର ସ୍ବଚ୍ଛତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି'
ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି, ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋର୍ଟ, ସଂସଦ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ପାଳି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କର ସାଧୁତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଭୋଟ ଚୋରିରେ ସାମିଲ ଥିବାରୁ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି।