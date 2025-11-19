ମୁମ୍ବାଇ: ସଲମାନ ଖାନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। "ସିକନ୍ଦର" ଭାଇଜାନଙ୍କ ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେବେଠାରୁ ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍" ଉପରେ ରହିଛି।
ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ, ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, "ଦବଙ୍ଗ ୪" ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଅରବାଜ ଖାନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
"ଟାଇଗର ୩ ଏବଂ "ସିକନ୍ଦର" ଫ୍ଲପ୍
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। "ଟାଇଗର ୩" ଭଲ ଆୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସେହିପରି "ସିକନ୍ଦର" ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍" ଉପରେ ରହିଛି।
ସେ ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ସୈନିକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରଥମ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଲଦାଖରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ "ଦବଙ୍ଗ ୪" ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଛି।
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ "ଦବଙ୍ଗ ୪" ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖବରରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ "ଦବଙ୍ଗ" ୨୦୧୦ରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ୨୦୧୨ରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ୨୦୧୯ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏବେ "ଦବଙ୍ଗ ୪" ଆସିାବକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୁଲ୍ବୁଲ୍ ପାଣ୍ଡେ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
'ଦବଙ୍ଗ ୪' ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଦବଙ୍ଗ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସୂଚନା ଅଛି। ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଅରବାଜ ଖାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛି। ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଭାଇ ଏବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମୟସୀମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ, ଅରବାଜ ଖାନ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ଜଲଦି ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ସଲମାନ ଏବଂ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ, ଫିଲ୍ମ କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ହେବ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବ।
ଅରବାଜ ଖାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ, ଗଲୱାନ ପରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।