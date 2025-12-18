ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଟନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର। ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କହୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ହରିଭୂଷଣ ଠାକୁର ବଚୌଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାରା ଭାରତରେ ହିଜାବକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ।
'ନୀତୀଶ କୁମାର ହିଜାବ କାଢି ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି'
ବଚୌଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିଜାବ ଆଳରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବଢେ। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ଖସି ପଳାଇଯାଆନ୍ତି। ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ଉଚିତ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କ୍ଷମା ମାଗିବେ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହିଜାବ କାଢି ସେ ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି। ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ଡାକ୍ତର ବିହାର ଛାଡିବା ଉଚିତ। ସେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ବାଚୌଲଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ବୋଲି କହିଲା ଆରଜେଡି
ଏବେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆରଜେଡି ନେତା ମୁକେଶ କୁମାର ରୋଶନ ବଚୌଲଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ବୋଲି କହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବାଳୟ 'ସମ୍ବାଦ'ରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନୁସରତ ପରବୀନଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲା, ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖି ନୀତୀଶ "ଏହା କ'ଣ?" ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଜାବକୁ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କରିବା ଦେଖି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ନୀତୀଶଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି।ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Railway Group D Recruitments: ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବାର ଆସିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ