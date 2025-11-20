ପାଟନା: ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନୀତିଶ କୁମାର ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ବିହାରର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ରେକର୍ଡ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହି ରେକର୍ଡ ସିକିମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ ଚାମଲିଙ୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Jay Dholakia Take Oath: ବିଧାୟକ ଭାବେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା:
ପବନ କୁମାର ଚାମଲିଙ୍ଗ (ସିକିମ)
ପବନ କୁମାର ଚାମଲିଙ୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୪ ରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୭ ମଇ ୨୦୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକିମରେ ନିରନ୍ତର ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ବର୍ଷ ୧୬୫ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚାମଲିଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେତା ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ଓଡ଼ିଶା)
ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୦ ରୁ ୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ୧୪ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୪ ବର୍ଷ ୯୯ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ।
ଜ୍ୟୋତି ବସୁ (ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ)
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ୨୧ ଜୁନ୍ ୧୯୭୭ ରୁ ୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବସୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଗେଗୋଙ୍ଗ ଆପାଙ୍ଗ (ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶ)
ଗେଗୋଙ୍ଗ ଆପାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୨୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଲାଲ ଥାନହାୱଲା (ମିଜୋରାମ)
ଏହି ତାଲିକାର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଲାଲ ଥାନହାୱଲା, ଯିଏ ୨୨ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମିଜୋରାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଲାଲ ଥାନହାୱଲାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୯୮୪ ରୁ ୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁବାର ଥିଲା।
ବୀରଭଦ୍ର ସିଂହ (ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ)
ବୀରଭଦ୍ର ସିଂହ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଛଅ ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ୨୧ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ।
ମାଣିକ ସରକାର (ତ୍ରିପୁରା)
ମାଣିକ ସରକାରଙ୍କ ନାମରେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୮ ରୁ ୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ନୀତିଶ କୁମାର (ବିହାର)
ନୀତିଶ କୁମାର ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Meerut Doctor Treatment: ଆଖି ପାଖରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ସିଲେଇ ନକରି ଫେଭିକ୍ବିକ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ଡାକ୍ତର