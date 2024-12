ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକର ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ କେହି ପନିପରିବା କଟା ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କଳଙ୍କି ଲଗା ଛୁରୀ ଥିଲା। ଏହି ନୋଟିସ୍‌କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।

ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ନୋଟିସ୍‌ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋଟିସ୍‌କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ୬ଟି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀ ଥରେ କହିଥିଲେ, ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ କଦାପି ପନିପରିବା କାଟି ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପନିପରିବା କାଟିବା ଛୁରୀ ଭଳି ଏହି ନୋଟିସ୍ ନ ଥିଲା। ଏହା ଏକ କଳଙ୍କି ଲଗା ଛୁରୀ ଥିଲା । ତରବରିଆ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧନକର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ, ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏହାକୁ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ, ତୁମେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ପାରି ନ ଥାନ୍ତ। ଧନକର କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଧାରରେ ଯେକୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

ସରକାରୀ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ହିସାବ ସମାଧାନ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଳାପ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶର କ୍ଷତି କରିବା।

Any Constitutional position has to be vindicated by commitment to sublimity, sterling qualities, Constitutionalism. We are not in a position to settle scores. Look at the notice against the Vice-President. चंद्रशेखर जी ने कहा था, सब्ज़ी काटने के चाकू से बाईपास सर्जरी कभी मत… pic.twitter.com/JV2YY41BV4

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଫଟୋସୁଟ ପାଇଁ 'ଗର୍ଭବତୀ' ହେଉଛନ୍ତି ଅବିବାହିତା ଝିଅ

खबर वो है जिसको कोई छिपाना चाहता है।



You are the last hope because for success of democracy, two things are inalienable.



First is the right to expression. If expression is qualified, compromised or subject to coercion, then it is antithetical to democratic evolution.



Second is… pic.twitter.com/4nf3DtjTUJ