ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଦେଶ, ଏକ ନିର୍ବାଚନ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନେ ଏହି ବିଲ୍‌କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂରେ ସପକ୍ଷରେ ୨୬୯ ଭୋଟ୍ ପଡିଥିବାବେଳେ ବିରୋଧରେ ୧୯୮ ଭୋଟ୍ ପଡିଥିଲା। ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି(ଜେପିସି)କୁ ଏହି ବିଲ୍ ନେବାକୁ ଶାସକ ତଥା ବିରୋଧୀ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପାରିତ ହେବା ବାଟରେ ବହୁ ବାଧା ରହିଛି।

ଏକ ଦେଶ, ଏକ ନିର୍ବାଚନ ବିଲ୍ ୧୨୯ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଏବଂ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ଟି ରାଜ୍ୟର ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ଲୋକସଭାର ମୋଟ ୫୪୩ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଶାସକ ଏନଡିଏ ପାଖରେ ୨୯୨ ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ (୨/୩) ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ୩୬୨ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଠାରୁ ୭୦ ଟି ସିଟ୍ କମ୍ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ଏନଡିଏ ଅନ୍ୟ ୭୦ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ୍ ପାଇବ, ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେବ।

#WATCH | Delhi: On the Opposition calling the ‘One Nation, One Election’ bill 'undemorcatic', Union Minister Shivraj Singh Chouhan says, "How is it undemocratic? The bill has been introduced in the Lok Sabha. There will be a discussion. It has been sent to the JPC. The Parliament… pic.twitter.com/Uj5syjx3xo