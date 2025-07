ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍‌ଗେ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଅପ‌ରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ‌ସେ ସେତେବେଳେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତଥିଲେ।

Advertisment

ଅହଂକାରୀ ସରକାର ବିରୋ‌ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ‌ଦେବାକୁ ଉଚିତ୍ ମଣି ନଥିଲେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାର ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକେ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଉଚିତ୍ ଜବାବ ମିଳିବ।

ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଭଳି କରିବା ଜାରି ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କଲେ କ’ଣ ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ‌ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର କଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ବାତିଲ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜବାବ୍ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ, ‌କୌଣସି ଜବାବ୍ ମିଳି ନଥିଲା।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛି ଯେ, ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ? ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ୭ ଏବଂ ୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା ହୋଇଥିଲା ତେବେ ପହଲଗାମରେ ଆକ୍ରମଣ କିପରି ହେଲା?

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସିରିଆର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ପିପାସୁ କରୁଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବେ ସୁଦାନରେ ତିଆରି ହେଉଛି

ଖଡ୍‌ଗେ କହିଛନ୍ତି, ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେସନ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ସରକାର କହୁଥିଲେ ଯେ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲୁ ତାହା ଅଳିଆ ବାକ୍ସରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ତୁମର ଏତେ ଅହଂକାର ଅଛି, ତେବେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ତୁମର ଅହଂକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିହାର ଯାଇଥିଲେ। ଏହା କ’ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ? ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହରେ ବସିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଚୌକିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଖଡ୍‌ଗେ କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | Discussion on Operation Sindoor | Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge says, "...We attended the meeting (all-party), but you went to Bihar for election campaigning. Is that your patriotism?...He should have been in the House today and heard us. If you do not have the… pic.twitter.com/XrcPafJoNp — ANI (@ANI) July 29, 2025

ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୬ରେ ଉରି ଏବଂ ପଠାନକୋଟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ୨୦୧୯ରେ ପୁଲୱାମା ଏବଂ ଏବେ ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମ। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଫଳତା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଭୁଲ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାଁ, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲ ଖଡ୍‌ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | Discussion on Operation Sindoor | Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge says, "...Uri and Pathankot terrorist attacks in 2016, Pulwama in 2019 and now Pahalgam in 2025. All these incidents make it clear that there is a recurring Intelligence failure and failure in national… pic.twitter.com/H55hf0Bd8b — ANI (@ANI) July 29, 2025

୧୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ, ଜାମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବିଫଳତା ଥିଲା। ମୁଁ ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ଯାହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ନୁହେଁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ୍।

#WATCH | Discussion on Operation Sindoor | Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge says, "On 14th July 2025, J&K LG Manoj Sinha admitted that the Pahalgam terror attack was undoubtedly a security failure..."I take full responsibility for the incident which was undoubtedly a security… pic.twitter.com/DvjpM7dDt3 — ANI (@ANI) July 29, 2025

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:'ପ୍ରଳୟ' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ

OperationSindoor | mallikarjun kharge | pm-narendra-modi