ଦୁବାଇ:ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)ରେ ବିବାହ କରିବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ। ଜଣେ କେବଳ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅନଲାଇନରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୧୮ ଡଲାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଏମିରାତି ଦିରହମ୍‌ରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଛି।

ଏହି ସେବା ଏବେ ଆବୁଧାବିରେ "ତୁମ୍"(Tum) ନାମକ ସରକାରୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା କେବଳ UAE ନାଗରିକ କିମ୍ବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଜାତୀୟତାର ଲୋକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ UAEରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବାର ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ପଡିବ।


ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଗ୍ରହୀ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ବିବାହ ପଞ୍ଜିକାରକ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବିବାହ ଉତ୍ସବ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିବାହରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଉପସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ବିବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାକ୍ଷୀ, ଜଣେ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକାରକ ଏବଂ ଦମ୍ପତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଅଧିବେଶନରେ ବିବାହ ଚୁକ୍ତିନାମା ପଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ। ଏହି ଆପ୍  ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଭାବରେ, ଆପ୍ ୩୦୦ ଦିରହମ (ପ୍ରାୟ ୮୦ ଡଲାର) ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ UAE ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିପାରିବ। ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋହର ସହିତ ବଦଳାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମୟସୀମାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଏ।

କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି?

ଆଇନଗତ ଭାବରେ, ଯଦି UAE ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିବାହ ଚୁକ୍ତିନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ବୈଧତା ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ପରି ସମାନ। ଅଣ-ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଧାରା ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ରୀତିନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରେ। ବିବାହ କେବଳ ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।

Online Marriage | mobile app |UAE | Tum