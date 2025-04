ବିଜାପୁର: ଛତିଶଗଡ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୀମାରେ ବଡ଼ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ସକାଳୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୩ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ବିଜାପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ୍ ଜାରି ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅପରେସନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇ ନାହିଁ।

Chhattisgarh | Three Naxals have been killed in an encounter with security forces in the forest area of Karregutta in Bijapur district, along the Chhattisgarh-Telangana border. One of the biggest anti-Naxal operations was launched by security forces 3 days ago. Search operations…