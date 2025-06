ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିଲେ ଭାରତୀତ । ନିଜ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଃଶ୍ବାସ ମାରିଲେ ଆଉ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲହରାଇ ଗର୍ବର ସହ କହିଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ । ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ କି ସେମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲେ । ନୁହେଁ ବା କେମିତି- ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ରହି ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଦେବଦୂତ ସାଜୁଛି ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଧୁ । ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ପାଲଟିଛି ଏହି ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ । ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ଫେରୁଛି ଜୀବନ ।

Advertisment

#WATCH | Operation Sindhu | 292 Indian nationals were evacuated from Iran on a special flight that arrived in New Delhi from Mashhad at 3:30 am today.



2295 Indian nationals have now been brought home from Iran, tweets MEA Official Spokesperson, Randhir Jaiswal. pic.twitter.com/tqP3VDKJzZ — ANI (@ANI) June 24, 2025

ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ଜରିଆରେ ଇରାନରୁ ସ୍ଵଦେଶ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ । ସୋମବାର ୨୯୨ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଇରାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାରେ ସେମାନେ ସ୍ବଦେଶ ଫେରିବା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ବାସ ନେଇଛନ୍ତି । ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଏ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୨୯୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯୦ଜଣ କାଶ୍ମୀରର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯ ତାରିଖରେ ୧୧୦ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ବଦେଶ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଇରାନରୁ ମୋଟ ୨୨୯୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ବଦେଶ ଫେରିଲେଣି ।

#WATCH | Baljinder Kaur from Punjab, who has been evacuated from Iran, says, "...It feels great. Apna desh apna hi hai. But even there (Iran), we never faced any difficulty. The situation has changed in the past few days, otherwise we remain safe there too. I have been living… https://t.co/mZ0xwK3CHx pic.twitter.com/lMsX5Qvz3d — ANI (@ANI) June 24, 2025

ସେହିପରି ୧୬୧ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ମଧ୍ଯ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଇସ୍ରାଏଲରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅରବିନ୍ଦ ଶୁକ୍ଳା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେଠାରେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭାଲ ନାହିଁ । ଆମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଛୁ । ସେଠାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭୟଙ୍କର । ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁ, ସାରା ରାତି ସାଇରନ ଶୁଣୁ । ଭୟ ଲାଗେ, ମିସାଇଲ୍ ମାଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବଙ୍କରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉ ।

#WATCH | Under #OperationSindhu, the first flight from Israel carrying 161 passengers landed in New Delhi today. They were taken to Jordan via land border and then evacuated on a flight.



An evacuee, Arvind Shukla says, "I am coming here from Israel. Our flight took off from… pic.twitter.com/niRP9fMrX1 — ANI (@ANI) June 24, 2025

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ-

ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ! ୧୨ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ବିରାମ, ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ