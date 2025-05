ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପିଓକେ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ, ୯ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରେସନକୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେନା ଅପରେସନର ଏଭଳି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସହିତ, ପହଲଗାମର ପୀଡିତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପହଲଗାମରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ୨୬ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଧର୍ମ ପଚାରିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଡାକ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଟ୍ରେଲର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

