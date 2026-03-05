ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ବିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ନୋଟିସ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିବେ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂସଦ ବୈଠକ ବସୁଥିବାରୁ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଗତ କରିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଲୋକସଭାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିୟମ ଓ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ, ନିମ୍ନ ସଦନରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ବିର୍ଲା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପିଡିଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୃହରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆସିବା ପରେ ବିର୍ଲା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚରେ ପ୍ରମୁଖ ଧାଡିରେ ବସିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ୧୧୮ ଜଣ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କେ ସୁରେଶ ତାଙ୍କ ଦଳ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓ ଡିଏମ୍କେ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦମାନେ ଏହି ନୋଟିସରେ ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି।