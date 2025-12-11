ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ISI)ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କୁ ୧୪ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପରି ସମାନ ପାପ କରିଥିଲେ। ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତି କରିବା, ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍ କରିବା, ନିଜ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଭଳି କାମ କରିଥିଲେ ଫୈଜ୍। ତାଙ୍କ ପାପର ଘଡ଼ା ଭରି ସାରିଥିଲା।
ଇମ୍ରାନ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫୈଜଙ୍କ ପତନ
ପ୍ରଥମେ, ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ହେଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ହମିଦଙ୍କ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ, ଜେନେରାଲ ମୁନିର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ, ହମିଦଙ୍କୁ ISI ମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁନିରଙ୍କୁ ISI ମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପରେ ହିଁ ହମିଦଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
୧୫ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଶୁଣାଣି
ପୂର୍ବତନ ISI ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୪ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ମୋଟ ୧୫ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ୪ଟି ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଆଜି ସାମରିକ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାରୋଟି ଅଭିଯୋଗ (ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ) ହେଉଛି:
୧. ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି।
୨. ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଲିକ୍ କରିବା।
୩. ଶକ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର।
୪. ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା।
